Seleção: Marinha abre processo seletivo para Oficial Temporário

Manaus - No período de 23 de outubro a 4 de novembro de 2019, estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário (SMV) do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), na condição de Oficial temporário.



São 18 vagas, para ambos os sexos, com mais de 18 anos e formação em nível superior, nas seguintes áreas, Saúde: Médico (a) Anestesista, Médico (a) Dermatologista, Médico (a) Ginecologista e Obstetrícia, Médico (a) Radiologista, Médico (a) Urologista, Farmácia, Odontologia com especialização em Periodontia, Odontologia com especialização em Odontopediatria; Apoio à Saúde: Enfermagem com especialização em Auditoria em Sáude, Enfermagem; Área Técnica: Direito, Serviço Social, Educação Física (Bacharel); Magistério: Geografia, Pedagogia; e Área de Engenharia: Engenharia de Produção.

Como participar do processo seletivo?

As inscrições serão realizadas, unicamente via internet, no site do Com9ºDN, www.marinha.mil.br/com9dn , no link “Serviço Militar Voluntário”, escolher a área que deseja concorrer e acessar o link da sua inscrição e o respectivo Aviso de Convocação. Os rendimentos de Guarda-Marinha, posto inicial do Oficial, são de R$9.021,07.



O vínculo entre os militares temporários e a Marinha pode ser renovado uma vez por ano, podendo chegar ao máximo de oito anos, sem a menor possibilidade de estabilidade após este período.

O processo seletivo para oficial temporário ocorrerá por meio de provas objetivas, previstas para 9 de fevereiro de 2020, com 50 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Formação Militar-Naval, sendo que para médicos são 25 questões de Conhecimentos Específicos ao invés de Formação Militar-Naval. As referências bibliográficas serão indicadas em um dos apêndices do Aviso de Convocação.

Aprovado nesta primeira etapa, o candidato passará ainda pelos Eventos Complementares, que são a Inspeção de Saúde (IS), a Prova de Títulos (PT), o Teste de Aptidão Física (TAF), com natação e corrida, a Verificação de Dados Biográficos (VDB) e a Verificação Documental (VD)

