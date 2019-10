Prorrogadas inscrições para concurso em Cruzeiro do Sul

A ponte da união liga Cruzeiro do Sul ao Segundo distrito e a capital Rio Branco | Foto: Divulgação

Cruzeiro do Sul (AC) - Foram prorrogadas até o dia 30 de outubro de 2019 as inscrições dos dois editais do concurso de Cruzeiro do Sul, cidade localizada no Estado do Acre (AC). Ao todo, serão preenchidas 511 vagas do seu quadro de pessoal.

O edital nº 01/2019 reúne 411 ofertas em vários cargos de todos os níveis de escolaridade. Confira abaixo os requisitos e a distribuição das vagas:

Ensino fundamental habilita nas funções de carpinteiro (2 vagas), eletricista (2), mecânico (1), operador de máquinas (5), operador de trator agrícola (2), pedreiro (2) e pintor (2). O salário inicial é de R$ 1.164,07.

Para ensino médio e/ou curso técnico, as chances são para as carreiras de agente de controle em zoonoses (3), agente de trânsito e transporte (3), auxiliar administrativo (10), auxiliar cultural (2), auxiliar de festão de farmácia (5), auxiliar de saúde bucal (10), auxiliar esportivo (1), educador de trânsito (4), educador social (2), fiscal ambiental (1), fiscal de obras e infraestrutura (2), fiscal de tributos (5), fiscal sanitário (6), microscopista (20), motorista “AB” (5), motorista “D” (5), técnico agropecuário/agroflorestal (4), técnico em agrimensura (1), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (30), técnico em geoprocessamento (1), técnico em informática (2), técnico em segurança do trabalho (1), vistoriador (1) e web designer (1). Os vencimentos oscilam entre R$ 1.077,84 e R$ 1.710,39.

Nível superior é requisito para agente cultural (2), analista de sistema (1), arquiteto (3), assistente social (8), auditor municipal (1), biólogo (1), biomédico (2), cirurgião dentista (10), contador (3), economista (1), educador físico (4), enfermeiro (30), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (2), engenheiro de tráfego (1), engenheiro florestal (1), engenheiro químico (1), farmacêutico/bioquímico (3), fisioterapeuta (5), fonoaudiólogo (2), gestor de desastre (1), gestor de risco (1), gestor público (5), historiador (1), jornalista (1), médico clínico geral (10), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico veterinário (2), nutricionista (6), professor (150), psicólogo (5), terapeuta ocupacional (2) e turismólogo (1). As remunerações partem de R$ 1.710,39 e chegam a R$ 10.500.

As outras 100 vagas constam no edital nº 02/2019 e são todas destinadas ao cargo de agente de combate às endemias, que exige diploma de conclusão de curso de ensino médio. O salário inicial é de R$ 1.250.

Como se inscrever no concurso de Cruzeiro do Sul

O IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) é o responsável pela organização e execução do processo de seleção.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, através do site www.ibfc.org.br.

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, nos valores de R$ 50 (ensino fundamental), R$ 60 (níveis médio e técnico) e R$ 80 (formação superior), e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

Concurso de Cruzeiro do Sul: provas

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela contemplará questões de múltipla escolha que versarão sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, história e geografia do Acre e/ou conhecimentos específicos.

O exame terá duração máxima de três horas e será aplicado no dia 24 de novembro de 2019, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.