Inscrições abertas para concurso público do CRMV-AM

Manaus - Estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas (CRMV-AM), promovido pelo Instituto Quadrix.

O certame oferece 100 vagas (5 efetivas e 95 para cadastro reserva) para Manaus. As oportunidades são para o nível fundamental: Serviços Gerais; e para o nível médio: Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo/Financeiro, Fiscal e Motorista. Os candidatos convocados serão lotados na cidade de Manaus.

As remunerações variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.900,00, acrescidas dos seguintes benefícios: vale-alimentação, no valor de R$ 532,40 (quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) por mês; plano de cargos e salários; e vale-transporte, conforme previsto na legislação.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br , até o dia 09 de dezembro de 2019. As taxas de inscrição são de R$ 40 (nível fundamental) e de R$ 60 (nível médio).



A prova objetiva, prevista para ser aplicada em 19 de janeiro de 2020, será composta de 120 (cento e vinte) itens e com pontuação de até 120,00 (cento e vinte) pontos, para os cargos de nível médio; e de 100 (cem) itens e com pontuação de até 100,00 (cem) pontos, para o cargo de nível fundamental.