Concurso IBGE: editais de até 225.678 vagas saem em fevereiro

As novas opções serão para cargos com exigências de nível fundamental e nível médio | Foto: Divulgação





A publicação dos próximos editais do aguardado concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para contratações em caráter temporário está prevista para ocorrer em fevereiro, de acordo com as últimas informações divulgadas pelo órgão.

De acordo com a autorização dos certames, os documentos podem ser liberados até maio. Porém, as seleções devem ser iniciadas antes disso. A expectativa é de que sejam oferecidos mais 225.678 postos. O nome de banca deverá confirmado no decorrer das próximas semanas. Desta forma, os interessados devem ficar atentos.

As novas opções serão para cargos com exigências de nível fundamental e nível médio, com iniciais de até R$ 4.000. Dos dois novos editais, o primeiro será para a carreira de recenseador, que conta com 196.000 vagas autorizadas. Neste caso, para concorrer é necessário possuir apenas ensino fundamental, com inicial de R$ 1.100.

Já o segundo edital deverá ser destinado para as carreiras de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, respectivamente, 6.100 e 23.578 postos autorizados. Para agente censitário municipal, a exigência é de ensino médio, com inicial de R$ 2.400.

Para agente censitário supervisor, ensino médio e R$ 2.000. Vale lembrar que o IBGE já divulgou três editais para contratações temporárias, nos quais já foram oferecidas 25 para agente censitário supervisor e 4 para agente censitário municipal.