Concursos públicos no AM oferecem 4,5 mil vagas

Manaus - O ano de 2020 promete um cenário positivo para as carreiras públicas no Amazonas. Para os próximos meses há a previsão de abertura de pelo menos 4,5 mil vagas nos concursos públicos . Alguns deles como a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (Seduc-AM) e das prefeituras de Boca do Acre, Itacoatiara, Itamarati, Tefé estão com inscrições abertas. Outros como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e da Força Aérea Brasileira estão com os editais disponíveis para a consulta.

O secretário de Estado de Educação e Desporto, Vicente Nogueira, confirmou no dia 12 de dezembro de 2019 o processo seletivo para abertura de 2,8 mil vagas para professores por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020. Os profissionais atuarão nas escolas estaduais de Manaus e do interior do Amazonas. Ao todo, o processo selecionará educadores nas modalidades Ensino Regular, Educação Especial, Mediação Tecnológica e Unidade Prisional.



“A todo momento há, por exemplo, professores pedindo licenças por motivos de doenças, licenças-maternidade, licenças por motivos pessoais e demais afastamentos. Por isso, a secretaria precisa estar preparada para não faltar professor em sala de aula”, diz Nogueira.

Os editais completos do PSS estão disponíveis no site da secretaria. Serão admitidas inscrições somente via internet. Os candidatos poderão se inscrever gratuitamente pelo site Concursos Copec até as 16h do dia 6 de janeiro de 2020, observado o horário oficial de Manaus.

O vencimento será de R$ 4.349,50, considerando uma jornada de 40 horas semanais, independente da titulação do candidato.



Outro concurso com o edital disponível é o da Ufam. A abertura foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (31). Ao todo, são 28 vagas para atuar na capital e no interior. As cargas horárias são de 20 horas e 40 horas de dedicação exclusiva.



As inscrições deverão ser feitas por meio do site da Progesp , do dia 27 de janeiro até às 17h do dia 28 de fevereiro de 2020. Os valores são de R$ 90 a R$ 180, dependendo da titulação da vaga. Os salários vão de 2,2 mil até 4,4 mil.



Interior do AM



A Prefeitura do município de Boca do Acre, distante 1,027 quilômetros da capital, disponibiliza 179 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Os salários chegam a ser de R$ 1.031 a R$ 3,400, com jornadas de até 40 horas semanais.



As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior, como motorista, professor rural, fonoaudiólogo, psicólogo e outras.



Os interessados devem comparecer a Escola Marta Augusta, localizada na avenida Júlio Toá, s/n, Platô do Piquiá, nos horários de 8h às 14h para realizar sua inscrição. Link do edital .



Já a Prefeitura de Tefé, distante 522 quilômetros de Manaus, disponibiliza 867 vagas para 2020. A seleção dos candidatos será via curricular no período de 10 a 15 de janeiro, nos horários de 8h às 12h e 14h às 17 na escola Municipal Wenceslau de Queiroz e no Centro de Educação Walter Cabral, no município. Os salários-base são no valor de R$ 1.224. Os cargos são de nível superior para professor e pedagogo. Link do edital .



Outro grande processo seletivo regido pelo edital nº 001/2019 foi lançado pela Prefeitura de Itacoatiara (distante a 175 quilômetros de Manaus). O objetivo é a contratação de professores com habilitação em Pedagogia, Graduação Normal Superior, Licenciatura Plena, para atuarem na Rede Municipal de Ensino, das escolas do Campo e Urbana.



As remunerações são de R$ 1.278,86 para professor 20 horas e R$ 2.557,73 para 40 horas.

Os candidatos interessados em concorrer às vagas ofertadas devem realizar suas inscrições, apenas de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Parque, S/N, Centro – Itacoatiara-AM, no horário das 08h30min às 12h e das 15h às 17h, no período de 06 a 08 de janeiro de 2020. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Link do edital .



E a Prefeitura de Itamarati (distante 260 quilômetros da capital) oferta 137 vagas para contratação imediata de profissionais de níveis fundamental, médio e superior.



As vagas são para Motorista, Fiscal de Rendas e Tributos, Assistente da Procuradoria, Entrevistador, técnico Administrativo, Assistente Social, Psicólogo, Técnico em Gestão Ambiental, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral, Cirurgião Dentista, Médico Veterinário e outras vagas.

Os interessados em concorrer às vagas disponibilizadas neste concurso devem realizar suas inscrições, via Internet, no Instituto Abare-Ete a partir do dia 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 30,00 a R$ 80,00.

A remuneração varoa de R$ 1 mil a R$ 10 mil. Prova será dia 12 de abril.



FAB



A Força Aérea Brasileira divulgou edital de concurso com 156 vagas para sargento. Os interessados podem se inscrever a partir de 13 de janeiro de 2020, pelo site da FAB . A inscrição segue até 12 de fevereiro, o valor da taxa é de R$ 60.

As vagas são para 10 especialidades diferentes, são elas: Administração, eletrônica, eletricidade enfermagem, informática, laboratório, obras, pavimentação, radiologia e topografia.



A remuneração durante o curso para formação é de R$ 1. 343, 75. Após o curso, o valor da remuneração será de R$ 5. 559, 15.

O candidato interessado deve ser brasileiro, ter nível de ensino médio ou técnico, mais de 17 anos e menos de 25 anos em 2020. A prova escrita será em 26 de abril de 2020, às 9h40, em Manaus, Belém, Recife, Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Campo Grande, Canoas, Santa Maria, Curitiba, Porto Velho e Boa Vista. Além da prova escrita, o concurso tem ainda Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Prova Prática de Especialidade, Procedimento de Heteroidentificação Complementar e Validação Documental.

"Focos nos estudos"

Organização e dedicação aos estudos são fundamentais para conquistar uma das vagas. O primeiro passo é ter foco no cargo que você deseja. De acordo com o professor Fábio Alves, do curso online “Prime Concursos”, o ideal é fugir de escolhas genéricas. “É mais do que escolher uma carreira, mas apontar o cargo específico. O foco é determinante em concursos”, explica.

Não é preciso esperar a publicação do edital para começar a estudar. O tempo entre a publicação do edital e a prova é, geralmente, muito curto (em torno de dois meses) e muitas matérias precisam ser vistas. “Sem os editais publicados, a saída é buscar os editais e provas dos concursos anteriores (estão todos na internet), verificar o conteúdo que constou naquela ocasião, montar um cronograma de estudo e começar a preparação imediatamente”.

Stephane Ferreira, estudante de direito

Estudante de direito Stephane Ferreira | Foto: Ione Moreno

“Estou me dedicando para concurso público, pois entendo que a carreira pública é a mais estável e segura para um profissional, o que a empresa privada não oferece. Dedico de seis a oito horas diárias, com uma matéria por dia, de segunda a sábado para o processo seletivo da Polícia Civil. Almejo conseguir uma vaga de investigadora no órgão. Estou aguardando desde de 2017 o lançamento do edital, ano que foi anunciado que teria o concurso. Enquanto o concurso não chega, eu me inscrevo sempre em concursos para vagas de técnico administrativo para testar meus conhecimentos”, revela Stephane.



Saiba Mais



Há previsão neste ano para a abertura de vagas para o concurso público do INSS e IBGE, uns dos certames mais aguardados pelos amazonenses. A expectativa é que órgãos gerem mais de 200 mil vagas para nível médio e superior. Uma portaria publicada ano passado no Ministério da Economia autorizava os concursos