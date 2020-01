Concurso Seduc AM: saiba como se inscrever

O salário do professor é de R$ 4.349,50 | Foto: Divulgação





Manaus - Com salário de R$ 4,3 mil, chances no concurso Seduc AM (Secretaria de Estado de Educação e Desporto) estão distribuídas entre escolas da capital e do interior. Inscrições começam em 23 de dezembro.

Encerra-se às 16h da próxima segunda-feira (6) o prazo de inscrições para o concurso Seduc AM (Secretaria de Estado de Educação e Desporto), cujo objetivo é preencher 2.868 vagas temporárias de professor. Destinadas a docentes com licenciatura plena, as chances são para atuação em escolas da capital (293 postos) e do interior (2.619). O salário é de R$ 4.349,50, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas entre quatro modalidades: ensino regular, educação especial, mediação tecnológica e unidades prisionais – acesse os editais para conferir os quadros de vagas completos.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso Seduc AM são recebidas somente pela internet, mediante a realização de cadastro no site http://www.concursoscopec.com.br. Não há cobrança de taxa de participação.

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de análise curricular, com base nos documentos sobre experiência profissional e formação acadêmica enviados durante o período de inscrições.

O resultado preliminar será divulgado em 29 de janeiro, com interposição dos recursos nos dias 30 e 31 do mesmo mês. A divulgação da classificação final está prevista para 7 de fevereiro.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da data de homologação. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

O certame é organizado pela Copec (Comissão Permanente de Concursos), vinculada ao Cetam (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas). O telefone da banca é (92) 2126-7449.