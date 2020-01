Amazul abre concurso com 68 vagas

Um novo concurso Amazul (Amazônica Tecnologia de Defesa Ltda) deve ocorrer em breve. O primeiro passo ocorreu nesta quarta-feira, 8 de janeiro, com a publicação, em diário oficial, do nome da empresa responsável pela organização do certame,que será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan).

O documento já determina a assinatura do contrato com a empresa, ocorrida em 20 de dezembro, com prazo até 20 de julho. Desta forma, o edital deve ser publicado em breve. Desta forma, os interessados devem ficar atentos



A seleção será para a contratação de pessoal em caráter temporário para o preenchimento de 68 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal. Embora os cargos e vagas ainda não tenham sido anunciados, o documento da assinatura do contato adianta que serão oportunidades para quem possui níveis médio e superior.

Os locais de lotação das vagas também devem ser anunciados em breve, com a publicação do edital. Porém, a expectativa é de que as oportunidades sejam para São Paulo, onde fica a sede do órgão.

Concurso Amazul: saiba como foi a última seleção

O último concurso Amazul ocorreu em 2018, também por meio de processo seletivo para contratações temporárias. Na ocasião foram 20 vagas, sendo 5 imediatas e 15 para formar cadastro reserva de pessoal para o cargo de especialista em desenvolvimento de tecnologia militar, com lotação somente em São Paulo.

Para concorrer foi necessário possuir formação de nível superior em engenharia nuclear, com remuneração inicial de R$ 7.114,22.

A organização do certame foi feita pelo próprio órgão, diferente do atual, que já conta com banca definida.