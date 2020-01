Concurso PM AM: veja como está o andamento do edital com 681 vagas

Manaus - Espera-se que o novo concurso PM AM (Polícia Militar do Estado do Amazonas) seja lançado ainda neste segundo semestre de 2020. O edital terá 681 vagas e um dos últimos entraves para a sua publicação é a escolha da banca organizadora.

Das oportunidades, 20 serão para a carreira de oficial combatente - aluno oficial combatente, 20 para oficial de saúde - aluno oficial de saúde, 20 para cabo especialista de música - aluno cabo, 20 para cabo especialista de saúde - aluno cabo e 601 para soldado combatente - aluno soldado.

O posto de soldado destina-se aos profissionais com ensino médio completo, enquanto a função de oficial poderá exigir de nível médio ou superior, de acordo com a especialidade a ser oferecida. Para cabo, o nível de escolaridade não foi divulgado.

Com relação aos salários do concurso PM AM, o órgão não revelou os valores a serem oferecidos para os futuros servidores.