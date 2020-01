Estágio na SSP-AM: saiba como participar da seleção e ganhar dinheiro

Manaus- A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) está com vagas abertas para estágio em áreas de nível superior com oportunidades para diversos cursos. Os estudantes interessados devem enviar currículo até às 17h da próxima segunda-feira (13).



O valor da bolsa-auxílio é de R$ 640, mais vale-transporte no valor de R$ 167,20. O currículo deve ser enviado para o setor de estágio da SSP-AM, por meio do endereço [email protected] . Não serão recebidos currículos presencialmente.

As vagas são para estudantes a partir do 4º período dos cursos de Administração, Design Gráfico, Jornalismo/Relações Públicas, Pedagogia, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação.

*Com informações da assessoria