Concurso da Prefeitura de Humaitá AM reúne 215 vagas

Cidade de Humaitá | Foto: Divulgação

Ainda dá tempo de participar do concurso da Prefeitura de Humaitá, cidade localizada no Estado do Amazonas. Ao todo, o município conta com dois editais abertos, que juntos somam 215 vagas temporárias.



O edital nº 001/2020 reúne 84 vagas em cargos de níveis fundamental e médio, com salários iniciais que variam de R$ 1.039 a R$ 1.500.

Candidatos que têm o ensino fundamental podem disputar as funções de auxiliar de serviços gerais (39 vagas), merendeiro (20) e piloto de lancha escolar (2).Para ensino médio, as chances são para os empregos de agente de portaria (14), condutor de ônibus escolar (3) e cuidador de creche (6).

As outras 131 vagas constam no edital nº 002/2020, que é destinado a área da educação. Todas as chances são para o cargo de professor nas áreas de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental I, ciências, educação física, geografia, história, língua portuguesa, língua inglesa e matemática. A exigência é de ensino médio ou nível superior e a remuneração oscila entre R$ 1.418,22 e R$ 1.840,08.

As inscrições no concurso da Prefeitura de Humaitá serão recebidas até o dia 17 de janeiro de 2020, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é www.semedpmh.com.

Prova do concurso da Prefeitura de Humaitá

Todos os inscritos no concurso da Prefeitura de Humaitá serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela contemplará questões de múltipla escolha que versarão sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos.

O exame será aplicado no município de Humaitá/AM no dia 26 de janeiro de 2020, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.