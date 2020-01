Concurso ANTT com 394 vagas tem previsão de edital para 2020

Há uma grande expectativa de que em 2020 melhore a economia do país e aos poucos o governo federal libere novas seleções. O concurso ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) é uma dos aguardados para serem realizados em breve e segue no aguardo da autorização do Ministério da Economia.



Seu último pedido solicita o preenchimento de 394 vagas distribuídas da seguinte maneira: 208 são para a carreira de técnico em regulação, 87 para técnico administrativo, 63 para especialista e 36 para analista.

As oportunidades solicitadas pelo órgão servem para suprir a defasagem de pessoal e assim oferecer um melhor atendimento para a população.

Sobre os cargos

Para concorrer à carreira de técnico administrativo será necessário apenas ensino médio completo, sendo que o salário mensal é de R$ 7.474,67. Já o técnico em regulação pode necessitar ainda de curso técnico e o profissional recebe inicialmente uma quantia de R$ 7.846,37 por mês.

Já para os candidatos com formação superior, os valores chegam a ser praticamente o dobro dos anteriores. O analista tem vencimento de R$ 14.265,57, enquanto o especialista faz jus a um salário de R$ 15.516,12.

Em todas as remunerações citadas anteriormente, está incluso o benefício de vale-alimentação de R$ 458.

*Com informações da JC Concursos