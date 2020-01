Sisu: Ifam oferta 750 vagas em 19 cursos de graduação em Manaus

Manaus- O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) está com 750 vagas abertas em cursos de graduação, ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com ingresso no primeiro semestre de 2020. São 19 opções de cursos gratuitos nas modalidades de licenciatura, bacharelado e tecnologia, nos campi Manaus Centro, Manaus Zona Leste, Manaus Distrito Industrial, Parintins e Presidente Figueiredo.



A seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o ensino médio e participado da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtendo nota acima de zero na prova de redação e nas demais áreas do conhecimento. As inscrições podem ser feitas nos dias 21 a 24 de janeiro, no site do Sisu. A seleção dos candidatos se baseará nas notas obtidas no Enem.



Divulgação de resultado e matrículas

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 28 de janeiro de 2020, na página do Sisu na internet ( http://sisu.mec.gov.br ), e no site do Ifam.

O edital de matrículas do Ifam será publicado em breve. O candidato deve observar os dias, horários e locais de atendimento definidos pelo Instituto em edital próprio, além dos procedimentos e os documentos para matrícula ou registro acadêmico.

Cursos ofertados pelo Ifam

Campus Manaus Centro (400 vagas) – licenciaturas em física, matemática, química e ciências biológicas; tecnologias em alimentos, processos químicos, produção publicitária e análise e desenvolvimento de sistemas; bacharelados em engenharias mecânica e civil.

Campus Manaus Distrito Industrial (200 vagas) – bacharelados em engenharia de controle e automação; tecnologias em sistemas de telecomunicações, mecatrônica industrial, eletrônica industrial e logística.

Campus Manaus Zona Leste (80 vagas) – bacharelados em medicina veterinária e engenharia de software.

Campus Parintins (40 vagas) – tecnologia em gestão comercial.

Campus Presidente Figueiredo (30 vagas) – bacharelado em engenharia de aquicultura.

*Com informações da assessoria