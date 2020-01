No Amazonas, prefeitura de município oferta 333 vagas de emprego

Estão abertas as inscrições para o concurso Prefeitura de Presidente Figueiredo, no Amazonas, com oferta de 333 vagas temporárias. Os salários variam de R$ 998 a R$ 2.455,35.



Os cargos de auxiliar de serviços gerais (50 postos) e cozinheiro (40) são opções para candidatos que possuem nível fundamental incompleto.



Curso superior é requisito para assistente social (2), psicólogo (1), nutricionista (2), fonoaudiólogo (1), pedagogo (5) e professor nas áreas de ensino fundamental I (153), língua portuguesa (19), matemática (18), educação física (22), ciências (6), história (6), geografia (7) e língua inglesa (1).



Como se inscrever

O formulário de inscrição para o concurso Prefeitura de Presidente Figueiredo estará disponível até 17 de janeiro no link https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/presidente-figueiredo/t/processo-seletivo .

Após o preenchimento da ficha cadastral, ela deverá ser impressa e protocolada no auditório do governo municipal (rua Urubuí, centro). O atendimento ocorrerá entre 20 e 22 de janeiro, das 8h às 16h. Não há cobrança de taxa de participação.

Concurso Prefeitura de Presidente Figueiredo: etapas

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de análise curricular, com base nos documentos sobre experiência profissional e qualificação apresentados durante o registro da inscrição.

O processo seletivo inclui, ainda, entrevista técnica para os concorrentes a assistente social, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, pedagogo e professor, em 10 e 11 de fevereiro.

A seleção terá validade de 12 meses, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do governo municipal.

O JC Concursos disponibiliza mais detalhes sobre o edital, como atribuições, conteúdo programático e cronograma, na página do concurso Prefeitura de Presidente Figueiredo

*Com informações da JC Concursos