Tribunal de Justiça Militar de MG lança concurso público

Belo Horizonte (MG) - O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJM/MG) tornou público um novo edital de concurso público! Estão em aberto 24 vagas imediatas, e formação de cadastro reserva, para oficiais e técnicos judiciários. As lotações serão para as Secretarias de Juízo Militar (1ª Instância) e para a Secretaria do TJM/MG (2ª Instância).

Para candidatos de nível médio, as chances são para oficial judiciário nas especialidades de oficial judiciário (19) e assistente técnico de sistemas (1). Após aprovados, os candidatos receberão remuneração de R$ 3.692,61.

Já para quem tem nível superior, há oportunidades para técnico judiciário nas especialidades de técnico judiciário (CR), contador (1), analista de sistemas (1), administrador de rede (1) e estatístico (1). A remuneração, nestes casos, será de R$ 5.782,78.

Inscrição e fases do TJM MG

As inscrições devem ser realizadas a partir de 30 de março e vão até 29 de abril, pelo site da Fundação Mariana Resende Costa (FUMARC), banca organizadora. As taxas vão de R$ 70, para nível médio, a R$ 90, para superior. Os candidatos serão avaliados por provas objetivas de múltipla escolha e prova de redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas, a prova de redação para todos os candidatos, a perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência e a averiguação dos candidatos que se declararam negros (de cor preta ou parda), serão todas realizadas em Belo Horizonte/MG.

Mais oportunidades

O Ministério Público Militar (MPM) está ofertando seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar no novo concurso público. O valor do subsídio é de R$ 33.689,11. A seleção será realizada por prova escrita objetiva, provas escritas subjetivas, provas orais, prova prática e avaliação de títulos. As inscrições poderão ser realizadas de 21 de janeiro a 19 de fevereiro pelo site do Ministério e a taxa é de R$ 250. Saiba mais!