É estudante de Direito? Saiba como estagiar na DPE-AM

Manaus- A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) lançou, na última segunda-feira (13), processo seletivo destinado ao preenchimento de 10 vagas e cadastro de reserva para estágio em Direito. A lotação será realizada nas unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).



Os candidatos podem se inscrever no período de 20 a 24 de janeiro, de forma presencial ou por procurador, na Esudpam, na rua 24 de maio, nº 321, Centro, de 8h às 13h.

O processo seletivo será composto de prova de conhecimentos específicos, contendo 50 questões objetivas, sendo cinco de cada matéria e uma subjetiva, a ser realizada no dia 2 de fevereiro de 2020, das 8h às 12h, em local a ser definido.

Ao estagiário, será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 779, auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008.

Poderá concorrer às vagas de estágio o estudante que comprovar estar cursando entre o 4º e o 8º período ou equivalente para os cursos de regime anual. O estudante desperiodizado deverá comprovar no ato da inscrição as disciplinas não cursadas, devendo ainda ter a cursar, no mínimo, um ano de atividades acadêmicas.

Inscrição

Para realizar a inscrição, o candidato ou procurador deverá apresentar um documento original com foto e doar um pacote de leite em pó (400kg). A Comissão Organizadora do Processo Seletivo fará a doação dos produtos arrecadados a uma entidade de assistência comunitária de Manaus.

Se a inscrição for por procurador, este deverá obrigatoriamente passar todas as informações necessárias para o preenchimento da inscrição, isentando a Esudpam de qualquer responsabilidade de dados inconsistentes do candidato.

As inscrições das pessoas com necessidades especiais deverão atender aos critérios estabelecidos no edital do Processo Seletivo. O pedido de inscrição implicará o conhecimento e aceitação, pelo candidato, de todas as normas do edital. No ato da inscrição, o estudante receberá comprovante de inscrição a ser apresentada no dia de realização das provas.

O gabarito da prova será divulgado no site: www.defensoria.am.gov.br , no primeiro dia útil após a data de realização da prova. Todas as informações referentes ao processo seletivo serão publicadas no site e no Diário Oficial Eletrônico da instituição.

*Com informações da assessoria