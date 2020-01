AM: Mais de 800 vagas são ofertadas no concurso da Prefeitura de Tefé

Tefé- Terminam nesta quarta-feira (15), as inscrições para o concurso Prefeitura de Tefé, no Amazonas, destinado a preencher 867 vagas temporárias, entre imediatas e cadastro reserva.

O processo seletivo conta com cargos de nível superior para professor e pedagogo. O governo municipal oferece salário-base de R$ 1.244 (para jornada de 20 horas semanais).

Os profissionais contratados terão vínculo até 31 de dezembro de 2020, com possibilidade de renovação até o fim de 2021, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Como se inscrever?

Gratuitas, as inscrições para o concurso Prefeitura de Tefé são recebidas das 8h às 12h e das 14h às 17h. O atendimento acontece em dois locais:

Escola Municipal Wenceslau de Queiroz (para vagas de pedagogo e nas áreas de educação infantil e especial); e Centro Municipal de Aplicação em Educação Walter Cabral (para postos nas áreas de ensino fundamental e EJA).



Concurso Prefeitura de Tefé: avaliação

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de análise curricular, com base nos documentos sobre experiência profissional e escolaridade apresentados durante o registro das inscrições.

A divulgação do resultado final está prevista para 6 de fevereiro. Os aprovados serão convocados para contratação entre os dias 10 e 17 do mesmo mês, de acordo com o cronograma.

