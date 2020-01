Concurso Ministério Público Militar divulga edital para promotor

Manaus- Saiu o edital do concurso Ministério Público Militar (MPM). Ao todo, a seleção preencherá seis vagas para o cargo de promotor de justiça militar.



Para ingressar na carreira é necessário possuir diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, exercida exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito. A remuneração inicial oferecida é de R$ 33.689,11.

As ofertas do concurso MPM estão distribuídas entre cinco Estados, especificados a seguir:

2 vagas na Procuradoria de Justiça Militar em Bagé, no Rio Grande do Sul (RS);

1 vaga na Procuradoria de Justiça Militar em Belém, no Pará (PA);

1 vaga na Procuradoria de Justiça Militar em Manaus, no Amazonas (AM);

1 vaga na Procuradoria de Justiça Militar em Recife, em Pernambuco (PE);

1 vaga na 5ª Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro (RJ).

Como se inscrever no concurso MPM?

A inscrição preliminar será recebida no período de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é www.mpm.mp.br/12cpjm .

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 250, e efetuar o seu pagamento até o dia 20 de fevereiro, observado o horário de funcionamento do banco.

Concurso MPM: provas

A primeira etapa a ser disputada pelos candidatos será a prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. As matérias estão distribuídas entre os seguintes grupos:

Grupo I: Direitos Penal e Penal Militar;

Grupo II: Direito Processual Penal Militar, Organização Judiciária Militar e Ministério Público da União;

Grupo III: Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Internacional Penal e Direito Internacional Humanitário;

Grupo IV: Direito Administrativo, Direito Administrativo Militar, Direito Civil e Direito Processual Civil.

A prova escrita será realizada no dia 26 de abril de 2020 nas cidades que sediam as Procuradorias da Justiça Militar e no Distrito Federal, observada a oportuna opção dos candidatos.

O concurso MPM ainda contará com quatro provas escritas subjetivas, eliminatórias e classificatórias; quatro provas orais, eliminatórias e classificatórias; uma prova prática, classificatória; e avaliação de títulos, classificatória.

*Com informações da assessoria