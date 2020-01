Com R$ 2,6 mil de salários, prefeitura do Amazonas abre 142 vagas

As oportunidades foram disponibilizadas pela prefeitura de Urucará | Foto: Divulgação





Foi divulgado o edital do concurso Prefeitura de Urucará, no Amazonas, destinado a preencher 142 vagas em cargos de nível superior, além de formar cadastro reserva. As inscrições começam às 9h de 21 de janeiro.

Há oportunidades para nutricionista (2 postos), pedagogo (2) e professor nas áreas de 1º ao 5º ano (102), matemática (6), geografia (6), história (6), educação física (6), ciências (4), educação artística (4) e inglês (4).

As chances para professor têm jornada semanal de 20 horas e remuneração inicial de R$ 1.443,07. Já as funções de pedagogo e nutricionista possuem regime de 40 horas e vencimentos de R$ 1.906 e R$ 2.616, respectivamente.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso Prefeitura de Urucará vão até 13 de março, devendo ser efetuadas pelo site https://merkabah.selecao.net.br . A taxa de participação custa R$ 90.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Merkabah. Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por meio do e-mail [email protected].

Etapas

Marcada para 17 de maio, a prova objetiva cobrará a resolução de 50 questões de múltipla escolha em, no máximo, quatro horas. O conteúdo programático abrange:

- Língua portuguesa e conhecimentos específicos (todas as vagas);

- Conhecimentos pedagógicos e legislação (professor e pedagogo) e matemática e conhecimentos gerais (nutricionista).

O período para envio dos documentos comprobatórios relativos à análise de títulos vai de 26 a 29 de maio. Serão considerados diplomas de especialização, mestrado e doutorado.