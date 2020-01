Concurso IBGE: há nova autorização de contratações para o Censo 2020

Manaus - Mais um concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) será realizado em breve. O secretário especial de desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Spencer Uebel, divulgou, por meio de publicação em diário oficial, nesta quarta-feira (22), a autorização para o preenchimento de mais 35 vagas em caráter temporário, destinadas ao Censo Demográfico 2020.

Do total de postos, 30 são destinadas a quem possui ensino fundamental e 5 para ensino médio, com iniciais de até R$ 2.400. Agora, com a autorização, de acordo com o documento, o órgão tem um prazo de até 180 dias, ou seja, até 22 de julho, para publicar o edital de abertura de inscrições.

Embora a autorização determine um prazo de 180 dias para a publicação do edital, é possível que isto ocorra de forma bem mais rápida. Acontece que o documento também prevê a possibilidade de contratações já a partir de fevereiro, para atuar no desenvolvimento de atividades no âmbito dos testes de homologação do Censo Demográfico 2020. O próximo passo é a definição do nome da banca organizadora, que deve ser confirmado em breve. Desta forma, os interessados devem ficar atentos.

No caso de ensino fundamental, todas as 30 vagas são destinadas para o cargo de recenseador para atuar na área de coleta de informações. Neste caso, a remuneração inicial deverá ser de R$ 1.100

Para quem possui ensino médio, a oferta será de 4 postos de agente censitário supervisor e 1 de agente censitário municipal. No caso de supervisor, o inicial é de R$ 2.000, enquanto que para agente censitário municipal, deverá ser de R$ 2.4000.

O documento determina que as contratações deverão ser feitas pelo prazo de dois meses, podendo ser prorrogadas uma vez, pelo mesmo período.