Concurso de Benjamin Constant AM prorroga inscrições para 193 vagas

Benjamin Constant- Foram prorrogadas até o dia 25 de janeiro de 2020, as inscrições do concurso de Benjamin Constant. A seleção preencherá 193 vagas para o cargo de professor. As chances são para as especialidades de educação infantil , ensino fundamental 1º ao 5º ano e ensino fundamental 6º ao 9º ano nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, geografia, ciências, história, língua estrangeira - espanhol, educação física e língua indígena. A exigência é de nível superior na área para a qual pretende concorrer. O salário inicial é de R$ 1.278,87.

As inscrições serão recebidas somente via internet, através do link disponibilizado no site da Prefeitura de Benjamin Constant ( https://benjaminconstant.am.gov.br ). Não será cobrada taxa de participação.

Prova do concurso de Benjamin Constant

Todos os inscritos no concurso de Benjamin Constant serão avaliados por meio de prova escrita dissertativa, de caráter eliminatório. Ela terá como tema somente um dos quatro temas discriminados a seguir:

Abordagem Conceitual e Legal da Base Nacional Comum Curricular;

Planejamento Educacional no Contexto da Base Nacional Comum Curricular;

Fundamentos Pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular;

Base Nacional Comum Curricular e a Formação de professores.

Com duração máxima de duas horas, o exame será aplicado no dia 31 de janeiro de 2020, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

*Com informações da JC Concursos