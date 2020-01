Concurso MP Pará: órgão precisará escolher nova banca

Pará - O edital do concurso do Ministério Público do Pará, inicialmente previsto para ser liberado em novembro, deve demorar um pouco mais para ser publicado, uma vez que, no dia 09/01, o órgão publicou uma portaria determinando rescisão unilateral com a banca já escolhida, que seria o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cetap).

Desta forma, uma nova empresa deverá ser confirmada em breve. De qualquer forma, na última quinta-feira, 23 de janeiro, o procurador-geral do órgão, Gilberto Martins, voltou a reforçar que a seleção ocorrerá ainda em 2020, durante reunião do colégio de procuradores. Novas informações devem ser confirmadas em breve.

Edital

A seleção será para o preenchimento de 165 vagas, sendo 15 para preenchimento imediato e 150 cadastros de pessoal, para o cargo de auxiliar de administração. Para concorrer ao cargo é necessário apenas possuir ensino médio completo, com remuneração inicial de R$ 2.849,83 para jornada de 30 horas semanais.

O edital de licitação para escolha da banca determina que o prazo de inscrições deverá ser de, pelo menos, 30 dias, com atendimento somente pela internet, na página eletrônica da banca.

Provas

O concurso terá provas de Múltipla Escolha e Discursiva (Redação) que serão realizadas nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Breves, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Soure, Santarém e Tucuruí. A seleção terá validade pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogada uma vez, pelo mesmo período .

De cordo com o primeiro edital de licitação do concurso MP PA, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva contando com 70 questões e redação. Do total de questões, 30 versarão sobre conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos gerais contará com temas sobre língua portuguesa, noções de informática, regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do estado do Pará, e Lei Orgânica do MP/PA. Já em conhecimentos específicos, os temas serão sobre noções de administração pública, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo e noções de direito civil.

Somente serão corrigidas as redações dos primeiros 500 colocados em cada região, desde que atingido um mínimo de 60% da nota tanto de conhecimentos gerais quanto de conhecimentos específicos. Também serão considerados os participantes empatados dentro desse limite. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.

*Com informações da assessoria