Prefeitura de Altamira divulga concurso com salário de até R$ 8 mil

Altamira (Pará) - A Prefeitura Municipal de Altamira, no Pará, divulgou dois editais para realização de concurso público destinado a preencher 1.103 vagas, além de cadastro de reserva, com salários que vão de R$ 1.050 a R$ 8.000.

Nível Fundamental

Quem possui nível fundamental pode escolher entre as funções de auxiliar de manutenção de edificações (10 postos), auxiliar de mecânico (5), auxiliar de obras (20), auxiliar de usina de asfalto (10), auxiliar técnico agropecuário (1), borracheiro (1), coveiro (6), cozinheira (55), lanterneiro (2), lubrificador/lavador (1), manipulador de alimentos (43), mecânico de veículo leve (4), mecânico de veículo pesado (3), mestre de obras (2), monitor de transporte escolar (5), motorista de ônibus (CR), motorista CNH "AB" (15), motorista CNH "D" (35), office boy (1), pedreiro (3) e telefonista (1).

Há chances com exigência de ensino médio:

Técnico para agente administrativo (200), agente de fiscalização de meio ambiente (9), agente de fiscalização de obras (5), agente de fiscalização fazendária (7), agente de fiscalização de vigilância sanitária (10), agente de trânsito (20), agente técnico em edificações (1), agente técnico em informática (5), agente técnico em meio ambiente (1), agente técnico em saneamento (6), almoxarife (15), apontador de obras (1), assessor de comunicação (CR), cadista (3), bombeiro hidráulico (1), carpinteiro (2), cobrador de ônibus (CR), condutor de veículo de urgência (4), cuidador educacional de creche (50), digitador - Bolsa Família (7), educador social (5), eletricista (10), encarregado (15), entrevistador social - Bolsa Família (3), guarda municipal (20), intérprete de Libras (CR), operador de máquinas leves (10), operador de máquinas (6), operador de usina de asfalto (1), orientador educacional (50), recepcionista (25), técnico em contabilidade (5), técnico em laboratório (20), técnico em saúde bucal (15), técnico em radiologia (5), técnico em segurança do trabalho (CR), técnico em enfermagem (190) e topógrafo (CR).

Nível Superior



As vagas de nível superior estão distribuídas entre as carreiras de cirurgião dentista (17), enfermeiro (43), enfermeiro obstétrico (6), farmacêutico bioquímico (8), farmacêutico citopatologista (1), fisioterapeuta (5), fonoaudiólogo (1), médico anestesista (5), médico ginecologista e obstetra (5), médico cirurgião geral (5), médico clínico geral (5), médico pediatra (4), médico psiquiatra (1), médico radiologista - diagnóstico por imagem (1), nutricionista (1), terapeuta ocupacional (1), analista de sistema (CR), arquiteto (3), assistente social (13), bibliotecário (2), biólogo (2), biomédico (3), contador (CR), engenheiro de segurança do trabalho (CR), engenheiro agrônomo (2), engenheiro ambiental (3), engenheiro civil (3), engenheiro de controle e automação (1), engenheiro de minas (CR), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), engenheiro sanitarista (1), estatístico (CR), fiscal de tributos (2), geógrafo (CR), geólogo (CR), médico veterinário (2), orientador social (CR), psicólogo (4), tecnólogo em radiologia (1), sociólogo (CR), turismólogo (CR) e zootecnista (CR).

Como se inscrever

As inscrições para o concurso Prefeitura de Altamira vão de 7 de fevereiro a 8 de março, devendo ser efetuadas pelo site https://ivin.com.br .

As taxas de participação custam:

R$ 26,03 (ensino fundamental);

R$ 31,83 (médio);

R$ 35,27 (superior).

Concurso Prefeitura de Altamira: etapas

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em duas datas de maio: dias 3 (cargos de ensino superior) e 10 (vagas de níveis fundamental e médio). As demais fases incluem:

Teste prático para condutor, mecânico, motorista, operador de máquinas, instrutor de Libras e tradutor; exames físico e psicotécnico para guarda municipal; e análise de títulos para carreiras de nível superior.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Vicente Nelson. Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por meio do telefone (86) 3217-3293.