Marinha do Brasil divulga edital de concursos para nível superior

A Marinha do Brasil oferece 66 vagas de nível superior para os concursos: Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médicos (CSM-Md), Corpo de Engenheiros (CP-CEM), Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD) e para o Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde (CSM-S). Podem se inscrever pessoas de ambos os sexos com idade entre 18 anos e menos de 36 anos no dia (1º) de janeiro de 2021.

As inscrições serão aceitas entre os dias 9 e 23 de março e a taxa de inscrição será de R$126. Durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO) ocuparão o posto de Guarda-Marinha com rendimentos de R$ 9.070,60, sendo R$7.315,00 de soldo militar, R$ 1.389,85 de adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Após essa fase, os rendimentos brutos chegam a cerca de R$11 mil.

Vagas para o Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médicos (CSM-Md)

Para o Quadro de Médicos, o concurso contará com 33 vagas nas áreas Clínica Médica (18), Cirurgia Geral (8), Ginecologista e Obstetrícia (2), Pediatria (2), Radiologia (2), Ortopedia e Traumatologia (1).

Vagas para o Corpo de Engenheiros (CP-CEM)

As 25 vagas estão divididas por Engenharia Elétrica (4), Engenharia Mecânica (4), Engenharia Eletrônica (3), Engenharia Naval (3), Engenharia Civil (2), Engenharia de Telecomunicações (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia Cartográfica (1), Engenharia de Materiais (1), Engenharia Nuclear (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia Química (1), Engenharia de Sistemas de Computação (1).

Vagas para o Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD)

Nesta área, estão disponíveis quatro vagas: Prótese Dentária (2), Endodontia (1), Patologia Bucal e Estomatologia (1).

Vagas para o Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde (CSM-S)

Esse setor conta com quatro vagas para as áreas de Enfermagem (2) e Farmácia (2).

Das etapas dos concursos da Marinha do Brasil

As principais etapas dos concursos tem em destaque a Prova objetiva (PO), Redação, Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD), Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH) e Prova de Títulos (PT)

