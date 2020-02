FPF Tech seleciona equipe técnica do PEIEX para Amazonas e Roraima

Manaus- O Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) no Amazonas e em Roraima (Manaus e Boa Vista) abrirá edital para oito vagas e formação de cadastro de reserva, pelo período de até 24 meses. O edital de seleção procura um monitor (salário de R$ 5,9 mil uma vaga e três para cadastro), cinco técnicos (salário de R$ 4,8 mil – quatro vagas e 12 de cadastro para Manaus; e uma vaga e três de cadastro para Boa Vista), e dois apoios técnicos (salário de R$ 900,00 – duas vagas e seis para cadastro). As inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro de 2020.

O PEIEX é oferecido pela Apex-Brasil para que as empresas iniciem o processo de exportação de forma planejada e segura. A empresa não precisa pagar pelo atendimento, mas deve estar disposta a dedicar tempo e investir na melhoria do seu processo. Ao final do programa, que dura aproximadamente 38 horas, a empresa recebe um plano de exportação para orientar a sua inserção internacional.

O PEIEX é desenvolvido em vários estados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). No Amazonas e em Roraima, o parceiro executor das ações é a FPF Tech. As candidaturas serão avaliadas pela Comissão de Avaliação designada pela FPF Tech. A seleção dos candidatos às bolsas se dará em 3 etapas: análise curricular, entrevista e redação, e todas serão eliminatórias e classificatórias, orientando-se pelos objetivos do PEIEX e buscando a formação de uma equipe competente, composta por profissionais especialistas que atendam aos requisitos e critérios do edital.

A seleção da equipe técnica do PEIEX por meio de edital público é realizada para respeitar os princípios de Economicidade, Publicidade, Impessoalidade e Moralidade. Os profissionais serão contratados por meio de bolsa, em função do caráter temporário do projeto e da ausência de vínculos trabalhistas entre o bolsista e a FPF Tech e tampouco com a Apex-Brasil.

Os Núcleos Operacionais do PEIEX são viabilizados por meio de convênios que a Apex-Brasil firma com instituições que assumem a responsabilidade de executar o PEIEX sob a supervisão direta do Núcleo Gestor do programa em Brasília. Os convênios são firmados prioritariamente com Entidades de Ensino Superior, Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação ou Parques Tecnológicos.

A FPF Tech apresentou a proposta de projeto selecionada para execução do PEIEX no Amazonas e Roraima, na região compreendida pelos seguintes municípios: Manaus, Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Careiro da Várzea e Manaquiri (Amazônia); e Boa Vista, Bonfim, Mucajaí e Canta (Roraima).

