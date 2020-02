Manicoré: último dia de inscrição de concurso para professor

Cidade de Manicoré, Amazonas | Foto: Divulgação

Manicoré (AM)- Terminam nesta quarta-feira (5) as inscrições para o concurso Prefeitura de Manicoré, no Amazonas, com 416 vagas temporárias de professor substituto, sendo 287 imediatas e 129 para formação de cadastro reserva. Do total de postos, 100 são reservados a índios.

Os contratados atuarão em escolas da zona rural do município ao longo do ano letivo de 2020. O regime de trabalho é de 20 horas semanais, com vencimentos de R$ 1.567,50.

Para atuação na educação regular, os candidatos devem possuir curso superior completo ou estar cursando, no mínimo, o quinto período. No caso das vagas para professor indígena, podem concorrer docentes com escolaridade a partir de nível médio.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso Prefeitura de Manicoré podem ser efetuadas por e-mail ([email protected]) ou pessoalmente. Não há cobrança de taxa de participação.

O atendimento presencial ocorre na Secretaria Municipal de Educação (av. Getúlio Vargas, nº 574, centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Concurso Prefeitura de Manicoré: avaliação

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de análise curricular, com base nas informações apresentadas durante o registro da inscrição. A divulgação do resultado está prevista para 17 de fevereiro.

O processo seletivo terá validade de dez meses, a contar da sua data de homologação. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do governo municipal.

Prefeitura Manicoré



Vagas: 416

Taxa de inscrição: Não definido

Cargos: Professor

Áreas de Atuação: Educação

Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 1567,50 Até R$ 1567,50

Estados com Vagas: AM

Cidades: Manicoré - AM