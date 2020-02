Inscrição para concurso do Ministério Público Militar até 19/02

Sede do Ministério Público Militar | Foto: Divulgação

A inscrição prelimina para concurso do Ministério Público Militar, com vaga para seis estados (Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro) será recebida no período de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é www.mpm.mp.br/12cpjm. A taxa custa R$ 250.



O concurso MPM contará com prova escrita objetiva, quatro provas escritas subjetivas, eliminatórias e classificatórias; quatro provas orais, eliminatórias e classificatórias; uma prova prática, classificatória; e avaliação de títulos, classificatória.

A carreira exige diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, exercida exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito. A remuneração inicial é de R$ 33.689,11.

Distribuição das vagas

As ofertas do concurso MPM estão distribuídas entre cinco Estados, especificados a seguir:

Duas vagas na Procuradoria de Justiça Militar em Bagé, no Rio Grande do SUL (RS);uma vaga na Procuradoria de Justiça Militar em Belém, no Pará (PA);uma vaga na Procuradoria de Justiça Militar em Manaus, no Amazonas (AM);uma vaga na Procuradoria de Justiça Militar em Recife, em Pernambuco (PE);uma vaga na 5ª Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro (RJ).

