Concurso IBGE: veja data de edital e prazo de inscrições

Manaus- A publicação dos editais do próximo concurso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para contratações em caráter temporário está prevista para ocorrer já no próximo dia 18, de acordo com declaração do coordenador operacional do Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Azevedo, em entrevista concedida nesta segunda-feira (10), ao jornal Correio do Povo. De acordo com ele, as inscrições deverão ser recebidas no período de 2 a 27 de março. Porém, é preciso ressaltar que para a confirmação das datas é necessária, antes, a publicação da assinatura do contrato com a banca, o Cebraspe, que pode ocorrer a qualquer momento. A oferta de vagas, inicialmente definida em 225.678, foi alterada para 208.695. Os interessados devem ficar de sobreaviso

As opções serão para cargos com exigências de nível fundamental e nível médio, com iniciais de até R$ 4.000.

Dos dois novos editais, o primeiro será para a carreira de recenseador, que conta com 196.000 vagas autorizadas.Porém, de acordo com as últimas informações, o total foi alterado para 180.557. Neste caso, para concorrer é necessário possuir apenas ensino fundamental, com inicial variável por produção, com média de R$ 1.278,94.

Já o segundo edital deverá ser destinado para as carreiras de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, respectivamente, 6.100 e 23.578 postos autorizados. Porém, agora foi confirmado que para agente censitário municipal serão 5.462 e para agente censitário supervisor, 22.676

Para agente censitário municipal, a exigência é de ensino médio, com inicial de R$ 2.100. Para agente censitário supervisor, ensino médio e R$ 1.700. Vale lembrar que o IBGE já divulgou três editais para contratações temporárias, nos quais já foram oferecidas 25 para agente censitário supervisor e 4 para agente censitário municipal.

*Com informações da JC Concursos