MEC abre inscrições para seleção de mestrado em educação profissional

As inscrições para o Exame Nacional de Acesso (ENA) ao Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica vão até o dia 18 de março. São 913 vagas distribuídas para todo o Brasil para o ano letivo de 2020.

Podem participar aqueles que possuem diploma de curso superior em Licenciatura, Bacharelado ou Tecnólogo. Os interessados que concluíram a graduação, mas não tem o diploma ainda, podem apresentar a declaração de conclusão do curso reconhecido por órgãos competentes do Ministério da Educação (MEC).

A prova será no dia 17 de maio e terá 50 questões de múltipla escolha. Será abordado metodologias de pesquisa, teorias e práticas de ensino e aprendizagem e questões relacionadas a educação profissional e tecnológica.

As inscrições são feitas, exclusivamente, pela internet e a taxa custa R$ 72. Para mais informações e acesso ao edital, entre no site do Ministério da Educação.