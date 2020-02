Mario de Mello prevê concurso do TCE com aproximadamente 150 vagas

Mario Mello em cerimônia de posse | Foto: Divulgação/TCE

Manaus - Em entrevista ao programa Conversa Franca da WEB TV EM TEMPO, no dia 7 de fevereiro deste ano, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o presidente do Tribunal de Contas do Estado Mario Melo revelou os planos para a gestão deste ano.

Mario de Mello foi nomeado Presidente do Tribunal de Contas (TCE-AM) para o biênio 2020-2021 no fim do ano passado, e desde lá já planeja grandes ações para sua gestão. Um dos pontos enfatizados por ele diz respeito ao investimento nos funcionários. Seu objetivo é capacitar, por meio de cursos, para que os profissionais estejam aptos para exercer suas funções com excelência.

No que diz respeito ao quadro de funcionários, o presidente revela que a conjuntura político-econômica dos últimos tempos, principalmente no que diz respeito a Reforma da Previdência, resultou na aposentadoria de centenas de servidores. Por isso, pretende promover um novo concurso ainda este ano para suprir cargos vagos.

Segundo Mario de Mello, o concurso está em processo de análise e algumas decisões já foram tomadas, inclusive a escolha da banca organizadora. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será responsável pela avaliação dos participantes. Além disso, a seleção será voltada para o nível superior. A previsão é que sejam ofertadas 150 vagas.

*Colaborou WEB TV Em Tempo

Quer saber mais sobre as ações do Tribunal de Contas do Estado? Confira a entrevista completa: