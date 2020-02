Concurso Receita Federal: expectativa de editais para 3,3 mil vagas

Concurso Receita Federal | Foto: Divulgação/ JC Concursos

O novo concurso Receita Federal segue em compasso de espera. O órgão conta com pedido de autorização já encaminhado para o Ministério da Economia, mas ainda não há uma definição de quando poderá haver um aval para novas contratações, por parte do governo. A solicitação é para nada menos do que 3,3 mil vagas, em quatro cargos, com oportunidades de níveis médio e superior. As remunerações são de até R$ 21.029,29.



Do total de oportunidades, 1, 4 mil são para o cargo de analista tributário, 700 para auditor fiscal, 257 para analista técnico administrativo e 904 para assistente técnico administrativo.

No caso de analista tributário, para concorrer é necessário possuir formação superior em qualquer área, com inicial de R$ 11.684,39. Para auditor, com a mesma exigência, o inicial é de R$ 21.029,09

Já na Secretaria da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, o pedido é para 904 de assistente técnico administrativo e 257 para analista técnico administrativo. Para assistente, a exigência é de ensino médio, com inicial de R$ 4.137,97, enquanto para analista, com necessidade de nível superior, R$ 5.490,09

Ao todo, o órgão conta com uma necessidade de nada menos do que 22.467 servidores.

*Com informações da JC Concursos