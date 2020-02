Concurso Prefeitura de Belém; divulgados editais para 882 vagas no PA

| Foto:

Belém (PA) - Foram publicados dois editais para realização do novo concurso para Prefeitura de Belém, no Pará. A seleção preencherá 882 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). Os salários variam de R$ 1.045 a R$ 3.514,16.

O cargo de auxiliar de administração (19 postos) é opção para candidatos que possuem nível fundamental.

Profissionais com ensino médio podem disputar a carreira de assistente em administração (387).

Há chances com exigência de nível superior para administrador (5), arquiteto (4), assistente social (41), contador (2), engenheiro civil (7), estatístico (4), jornalista (2), médico veterinário (7), técnico pedagógico (90 + CR) e professor nas áreas de educação infantil (130 + CR), séries iniciais e/ou educação de jovens e adultos (93 + CR), língua portuguesa (12 + CR), matemática (18 + CR), história (5 + CR), geografia (11 + CR), inglês (8 + CR), artes visuais, música, dança, teatro ou educação artística (12 + CR), ciências (12 + CR) e educação física (13 + CR).

Como se inscrever

As inscrições para o concurso Prefeitura de Belém começam às 9h de 5 de março e se encerram às 23h59 de 6 de abril, devendo ser efetuadas pelo site http://www.aocp.com.br. As taxas de participação custam: R$ 40 (ensino fundamental);R$ 50 (médio);R$ 80 (superior).

O processo seletivo é organizado pela AOCP Concursos. Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por meio do telefone (44) 3344-4222, além do e-mail [email protected]

Concurso Prefeitura de Belém: etapas

De acordo com o cronograma, as provas objetiva e discursiva, bem como a entrega dos documentos comprobatórios relativos à análise de títulos, estão agendadas para ocorrer em 3 de maio.

