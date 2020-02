Concurso TCU: nova seleção para 30 vagas segue em pauta

Segue em pauta a realização do novo concurso Tribunal de Contas da União (TCU). O certame, que já conta com previsão orçamentária, agora depende apenas de autorização por parte do governo. Em 2019, o presidente do órgão, ministro José Múcio Monteiro, chegou a anunciar a seleção, com uma oferta prevista de 30 vagas.

Somente após um parecer oficial poderá ser confirmado para quais carreira as vagas serão destinadas, podendo haver possibilidades para técnicos ou auditores. Acontece que no caso de técnico federal de controle externo, o prazo de validade do último concurso, iniciado em 2015, foi encerrado em 2 de dezembro de 2019, sem possibilidade de prorrogação.

Já a carreira de auditor federal de controle externo o órgão não conta com concurso em validade desde 1º de dezembro de 2017. Desta forma, cresce a expectativa por uma nova seleção. Novas informações devem ser confirmadas

Para concorrer ao cargo de técnico é necessário apenas possuir ensino médio, com remuneração inicial de R$ 12.697,54. No caso de auditor, para ingressar é exigida formação de nível superior em qualquer área, com inicial de R$ 21.947,82. Para os dois cargos, a jornada é de 40 horas semanais

Além disso, os servidores do órgão também contam com benefícios, incluindo auxílio pré-escola de R$ 791,58, auxílio alimentação de R$ 1.011,04 e assistência médica de R$ 174,48, além de auxílio-transporte.

