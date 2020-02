Convocados do concurso têm até 2 de abril para apresentar documentação

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto informa que os aprovados no concurso público de 2018 já convocados pela pasta têm até o dia 2 de abril para apresentar a documentação exigida. Até o momento, a secretaria já convocou 4.028 candidatos aprovados pelo certame.

Vale ressaltar que o prazo para apresentação de documentação, lotação e posse foram retificados, por meio do Decreto do dia 26 de novembro de 2019, no Diário Oficial do Estado do Amazonas. Desta forma, a nomeação dos convocados passa a contar de 3 de fevereiro de 2020.

De acordo com a gerente do Setor de Valorização do Servidor, Marilene Remígio, caso os candidatos não apresentem documentação necessária até o dia 2 abril, será iniciada a chamada de outros aprovados.

“Primeiro, nós devemos aguardar até o prazo final. Somente após a não apresentação dos convocados da 1ª chamada é que começaremos a chamar os candidatos que ainda não foram convocados, que aguardam no banco de reserva”, explicou Marilene.

Documentação

Os documentos e exames necessários pelos candidatos convocados pelo concurso público de 2018 são: Carteira de Identidade; CPF; Título de Eleitor (frente e verso); Comprovante de Quitação Eleitoral (última eleição); Certificado Militar (para homens); Comprovante de PIS/Pasep; Comprovante de Residência (água ou telefone); Comprovantes dos documentos exigidos como requisitos básicos (Diploma e Histórico); Extrato de Conta corrente (somente Bradesco); e duas fotos 3x4; Laudo de Aptidão (expedido pela Junta Médica do Estado do Amazonas, somente após a entrega dos documentos na secretaria); e Registro no Conselho Regional (Professor de Educação Física e Técnico Nível Superior).

É necessário apresentar ainda certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais dos locais onde o concursado tenha residido nos últimos dois anos, das Justiças Federal e Estadual, e antecedentes criminais da Polícia Federal e dos estados (Polícia Civil, somente nas delegacias) onde tenha residido nos últimos cinco anos. Será emitida no ato do atendimento a Declaração para Junta Médica Pericial do Estado e, caso o candidato não possua conta Bradesco, a Declaração de Abertura de Conta.

*Com informações da assessoria