IBGE abre 3.063 vagas temporárias do Censo 2020 no Amazonas

Manaus- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta quinta-feira (5), inscrições para 3.063 vagas temporárias para atuação no Censo Demográfico 2020 no Amazonas. Há vagas em todos os 62 municípios.

As inscrições para os Processos Seletivos vão de 5 a 24 de março, e podem ser feitas através do site: https://www.cebraspe.org.br/concursos até o dia 24 de março.

Para o Amazonas, 90 vagas para Agente Censitário Municipal, 342 vagas para Agente Censitário Supervisor, e 2.631 vagas para o cargo de recenseador. Considerando apenas Manaus, são 1.450 vagas para recenseador, 28 vagas para Agente Censitário Municipal e 183 vagas para Agente Censitário Supervisor. O candidato poderá escolher o município onde deseja concorrer à vaga e, em Manaus, poderá concorrer à vaga na área de trabalho (Manaus Norte, Manaus Leste e Centro) onde preferir trabalhar.

As oportunidades são para os cargos de Agente Censitários Municipal com remuneração de R$ 2.100. Agente Censitário Supervistor com ganhos de R$ 1.700 e Recenseador, com remuneração por produção.

Os cargos de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor têm como requisito de escolaridade o nível médio completo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcional, de acordo com a legislação que regulamenta este tipo de contratação. A escolaridade para o cargo de recenseador é nível fundamental completo. A carga horária é de no mínimo 25 horas por semana, além de participação obrigatória nos treinamentos.

Agente Censitário Municipal (ACM)

Ensino Médio Completo

Remuneração: R$ 2.100

Taxa de inscrições: R$ 35,80

Vagas: 90

Agente Censitário Supervisor (ACS)

Ensino Médio Completo

Remuneração: R$ 1.700

Taxa de inscrições: R$ 35,80

Vagas 342

Recenseador

Ensino Fundamental

Remuneração: Por produção

Inscrição: R$ 23,61

Vagas: 2.631

Inscrições

O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em toda a rede bancária, pela internet ou em casas lotéricas. Pode requerer a isenção da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o candidato doador de medula óssea, conforme as regras previstas no edital.

*Com informações da assessoria