TJAM remarca data de divulgação do resultado final de concurso público

Manaus (AM) - A Comissão do Concurso Público para Servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) publicou nesta quinta-feira (5), no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), edital de retificação da data provável de divulgação do resultado final do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, bem como do resultado final do certame. A data provável de divulgação, conforme o edital, passou para 10 de março, a próxima terça-feira.

Concurso do TJAM

O concurso público do TJAM teve um total de 68.750 candidatos inscritos. A primeira fase do certame, de provas objetivas, aconteceu no dia 13 de outubro do ano passado. Seguiram-se as etapas de prova de títulos; de avaliação biopsicossocial e banca de verificação de cotas raciais, que está em andamento.

O concurso, com edital lançado em julho de 2019, abriu 160 vagas, além da formação de cadastro de reserva, sendo 140 vagas para o cargo de Assistente Judiciário (Nível Médio) e 20 para o cargo de Analista Judiciário (Nível Superior).

Para o cargo de Analista Judiciário (Nível Superior) todas as 20 vagas foram designadas para atuação na Comarca de Manaus. Já para o cargo de Assistente Judiciário (Nível Médio), das 140 vagas estipuladas em edital, 127 foram designadas para atuação na capital e 13 vagas para o interior, distribuídas entre a Sub-Região do Alto Solimões (abrangendo as Comarcas de Atalaia do Norte; Benjamin Constant; São Paulo de Olivença; Santo Antônio do Içá; Tabatinga e Amaturá) e a Sub-Região do Baixo Amazonas (abrangendo as Comarcas de Parintins; Barreirinha; Boa Vista do Ramos; Nhamundá; São Sebastião do Uatumã e Urucará).

*Com informações da assessoria