Professores aprovados no concurso da Semed são convocados

Manaus - Os 89 professores concursados convocados pela Prefeitura de Manaus para tomar posse de seus novos cargos na rede municipal de ensino devem se apresentar, a partir desta terça-feira (10) em um prazo máximo de 30 dias. A convocação foi realizada na segunda-feira por meio de publicação no Diário Oficial do Município (DOM) n.º 4794 08/04 e os convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Av. Mário Ypiranga, Parque Dez de Novembro, na sala 113, no horário de 8h às 12h, até o dia 04 de abril.

Essa é a 25ª convocação do concurso, que teve homologação do resultado final em 2018. O certame foi destinado a preencher 400 vagas, mas já conta com 3.193 convocados. A preferência para esta convocação foi para professores que prestaram concurso para a Divisão Distrital Zonal (DDZ) Oeste. Dos 89 chamados, 61 foram para esta zona.

Os documentos, originais e cópia, necessários são: RG, CPF, Título de Eleitor, uma foto 3×4, PIS/PASEP, comprovante de residência, certidão negativa de cargo público (municipal, estadual e federal), além da declaração de bens atualizada.

A chefe da Divisão de Pessoal, Altina Magalhães, reafirmou que é importante o candidato comparecer com os documentos para conferência e que essas vagas surgem devido a saída de alguns professores titulares. “Essa convocação deu-se em virtude das vacâncias por conta de professores que se aposentaram ou que pediram exoneração. Demos prioridade para as DDZ Oeste e Norte”.

Foram chamados 25 professores de 1º ao 5º ano da DDZ Oeste e 4 da DDZ Norte; 4 professores de Educação Infantil da DDZ Leste 1, 4 da DDZ Leste 2, 4 da DDZ Norte e 36 da DDZ Oeste; 2 professores de Educação Física da DDZ Leste 1, 2 da DDZ Leste 2, 2 da DDZ Norte, 6 da DDZ Rural.

Aprovado para o cargo de professor de Educação Infantil pela DDZ Oeste, Rilson Mota, falou que já estava no aguardo e que, quando a convocação saiu, ele foi avisado por meio de um grupo de professores do qual participa.

“Eu me formei em pedagogia pela Ufam e fiz estágios e projetos sobre essa fase e agora me sinto preparado para atuar. Quando eu estudei, me identifiquei muito com a educação infantil porque eu entendi que elas merecem um apoio bem específico no momento em que elas estão entrando na vida acadêmica”, acrescenta Rilson.

Para outras informações, o candidato pode entrar em contato pelo número 3632-2254 ou pelo e-mail [email protected]

