Concurso DPE: edital de 100 vagas para Roraima

O edital do concurso da Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE-RR) deve ser divulgado já no decorrer dos próximos dias. O próprio defensor público-geral Stélio Dener confirmou a publicação do documento para março.

A seleção, segundo ele, será para 100 postos de cadastro reserva, em decorrência do déficit orçamentário, pois o orçamento não prevê aumento de membros da instituição.

"À medida que os atuais defensores e defensoras se aposentarem serão convocados os primeiros colocados. Provavelmente, ainda este ano, cerca de 5 ou 6 colegas se aposentam. Então, precisamos cumprir nosso cronograma de gestão", disse. Os interessados na carreira devem ficar de sobreaviso.

Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior em direito, com três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial da carreira é de R$ 24.681,59.

A banca organizadora da seleção já foi escolhida e será a Fundação Carlos Chagas.

De acordo com o procurador público-geral, que também é presidente da comissão do concurso, a realização do certame deve ocorrer até o meio do ano. " A meta é atingir 58 defensores, como prevê a lei". Atualmente, o quadro conta com 44 servidores

No concurso DPE RR já está confirmado que a seleção contará com cinco etapas, incluindo provas escritas, sindicância da vida pregressa, prova oral e análise de títulos.

A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma vez, pelo mesmo período.