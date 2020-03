Concurso Aeronáutica: última inscrições para vagas de nível médio

Encerra-se às 9h da próxima quinta-feira (19), inscrições do concurso Aeronáutica para admissão aos cursos de formação de oficiais aviadores, intendentes e de infantaria. No total, serão preenchidas 81 vagas, todas com exigência de nível médio.

Os postos para intendentes (35 chances) e aviadores (18) admitem candidatos de ambos os sexos, enquanto as ofertas para infantaria (28) são destinadas a homens. Os candidatos devem possuir entre 17 e 22 anos (até 31 de dezembro de 2021).

Ministrados pela Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, no interior paulista, os cursos de graduação têm duração de quatro anos e ocorrem em regime de internato.

As inscrições são recebidas somente pela internet, mediante o preenchimento de formulário disponível no endereço http://ingresso.afaepcar.aer.mil.br/afa2021.html . A taxa de participação custa R$ 70.

*Com informações da JC Concursos