Concurso Marinha: último dia de inscrições para 66 vagas

Terminam nesta segunda-feira (23), as inscrições para o concurso Marinha destinado a preencher 66 vagas de nível superior nos corpos de engenheiros e de profissionais da área da saúde.



Há chances para enfermeiro (2 postos); farmacêutico (2); dentistas especialistas em endodontia (1), patologia bucal e estomatologia (1) e prótese dentária (2); médicos especialistas em cardiologia (1), clínica médica (2), gastroenterologia (1), geriatria (1), hematologia (1), medicina intensiva (1), nefrologia (1), proctologia (1), reumatologia (2), cirurgia geral (2), cirurgia plástica (1), cirurgia torácica (1), otorrinolaringologia (2), urologia (1), ginecologia e obstetrícia (2), pediatria (2), radiologia (1), radioterapia (1), ortopedia e traumatologia (1), endocrinologia/metabologia (2), gastroenterologia (2), neurologia (1), dermatologia (1), oftalmologia (1) e cardiologia (1); arquiteto e urbanista (1); e engenheiros nas áreas cartográfica (1), civil (2), de materiais (1), de produção (1), de sistemas de computação (1), de telecomunicações (2), elétrica (4), eletrônica (3), mecânica (4), naval (3), nuclear (1) e química (1).

Como se inscrever

Podem participar candidatos com até 35 anos em 1º de janeiro de 2021. Com taxa de R$ 126, as inscrições para o concurso Marinha são recebidas pela internet ( www.ingressonamarinha.mar.mil.br ) e pessoalmente em diversas cidades.

Há postos de atendimento presencial instalados no Rio de Janeiro/RJ, Angra dos Reis/RJ, Nova Friburgo/RJ, São Pedro da Aldeia/RJ, Macaé/RJ, Belo Horizonte/MG, Vila Velha/ES, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Aracaju/SE, Natal/RN, Olinda/PE, Fortaleza/CE, Maceió/AL, João Pessoa/PB, Belém/PA, Santana/AP, Parnaíba/PI, Santarém/PA, São Luís/MA, Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Paranaguá/PR, Florianópolis/SC, São Francisco do Sul/SC, Uruguaiana/RS, Ladário/MS, Cuiabá/MT, Brasília/DF, Palmas/TO, Santos/SP, São Paulo/SP, Barra Bonita/SP, Foz do Iguaçu/PR, Manaus/AM e Porto Velho/RO.

*Com informações da JC Concursos