Concurso Marinha: últimos dias de inscrições para Colégio Naval

RIO DE JANEIRO (RJ) - Encerra-se na próxima quinta-feira (16) o período de inscrições para o concurso Marinha destinado a preencher 143 vagas para admissão ao curso nível médio no Colégio Naval. Podem participar do processo seletivo jovens do sexo masculino com idade entre 15 e 17 anos (até 1º de janeiro de 2021) e ensino fundamental completo ou em fase de conclusão.

Sediado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Colégio Naval prepara estudantes para ingresso no curso de graduação da Escola Naval, onde são formados os oficiais da Marinha.

Como se inscrever

Com taxa de R$ 65, as inscrições para o concurso Marinha podem ser realizadas pela internet : www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou em postos presenciais instalados em 36 cidades.

Haverá atendimento em unidades instaladas no Rio de Janeiro/RJ, Angra dos Reis/RJ, Nova Friburgo/RJ, São Pedro da Aldeia/RJ, Macaé/RJ, Vila Velha/ES, Belo Horizonte/MG, Salvador/BA, Ilhéus/BA, Aracaju/SE, Natal/RN, Olinda/PE, Fortaleza/CE, Maceió/AL, João Pessoa/PB, Belém/PA, Santana/AP, Parnaíba/PI, Santarém/PA, São Luís/MA, Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Paranaguá/PR, Foz do Iguaçu/PR, Florianópolis/SC, São Francisco do Sul/SC, Uruguaiana/RS, Ladário/MS, Cuiabá/MS, Brasília/DF, Palmas/TO, Santos/SP, São Paulo/SP, Barra Bonita/SP, Manaus/AM e Porto Velho/RO.

Concurso Marinha: como serão as provas

A primeira etapa terá redação e prova objetiva abordando conteúdos sobre português, matemática, inglês, estudos sociais e ciências, com aplicação prevista para a primeira quinzena de julho.