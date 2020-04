Alerta: mais 320 profissionais da saúde serão contratados em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus abre, no período de 20 a 22/4, inscrições para a contratação temporária de 320 profissionais de saúde nas funções de farmacêutico, fisioterapeuta, técnico em patologia clínica e técnico em enfermagem. O contrato terá seis meses de duração e os profissionais irão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19. O Edital de Chamamento Público nº 001/2020 Semsa/Manaus pode ser consultado na edição nº 4.822, do Diário Oficial do Município (DOM), desta sexta-feira (17), por meio do link https://bitlybr.com/s8Aob .

São 70 vagas para técnico em patologia, sendo quatro para Pessoas com Deficiências (PCDs) e 230 vagas para técnico em enfermagem (12 para PCDs), em regime de trabalho de 40 horas, com salários de R$ R$ 2.667,85. No caso de fisioterapeutas, com 30 horas de trabalho, e farmacêuticos, com regime de 20 horas, são dez vagas para cada função e salário de R$ 6.235,21. Os classificados irão trabalhar nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) da Semsa.

“O prefeito Arthur Neto nos orientou a buscar reforço de recursos humanos com a maior urgência para aumentar, ainda que de forma temporária, nosso contingente de profissionais que estão nas ações de combate a essa pandemia”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

O secretário alerta que por conta do cuidado com a saúde de pessoas que se enquadram no grupo em que a Covid-19 pode se manifestar de forma mais grave, não serão permitidas as inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos; com comorbidades; de gestantes e lactantes; de portadores de doenças crônicas e respiratórias ou comprometedoras de imunidade.

A medida se aplica às pessoas que fizeram aniversário até 180 dias contados a partir de 16 de março de 2020, conforme art. 1º, do Decreto nº 4.780, de 16/3, que declara situação anormal, caracterizada como emergencial, no município de Manaus, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, na página da Semsa, a partir de 0h do dia 20/4 até às 23h59min do dia 22/4, por meio do endereço eletrônico http://semsa.manaus.am.gov.br. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on-line e anexar os documentos comprobatórios digitalizados. Ao concluir o procedimento de inscrição, o sistema gerará o comprovante de inscrição, devendo este ser impresso e ficar sob posse do candidato.

Recursos humanos

Desde o anúncio da pandemia do novo coronavírus, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Prefeitura de Manaus vem adotando medidas para proteger a população e enfrentar a doença. Uma delas foi a convocação de mais de 400 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, para assinar contrato temporário de seis meses e atuar na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19.

Dos 402 convocados, 111 são enfermeiros e o restante (291) são técnicos de enfermagem. Desses, 100 enfermeiros e 263 técnicos de enfermagem para atuar no Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, unidade mantida pela Prefeitura de Manaus, em parecia com o Grupo Samel, montada no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do Lago Azul, na zona Norte.

Os demais foram distribuídos na Estratégia Saúde da Família (ESF), reforçando o combate ao novo coronavírus nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A Prefeitura de Manaus também abriu processo seletivo para selecionar mais 32 médicos bolsistas, além de cadastro reserva. Os selecionados trabalham com carga horária de 40 horas por semana, com valor de bolsa de R$ 11 mil.

