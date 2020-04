Concurso Amazul reabre inscrições para assistente administrativo

De acordo com o edital, os contratados poderão atuar na sede da empresa, localizada na capital paulista, ou em outras localidades do território nacional onde a estatal possua profissionais alocados. | Foto: Divulgação

Foi divulgada nesta segunda-feira (20) uma retificação que reabre o período de inscrições apenas para assistente administrativo no concurso Amazul (Amazônia Azul Tecnologias de Defesa). A carreira oferece 30 postos.



Os requisitos mínimos para a função também sofreram alteração. Foi excluído o item que exigia carga horária mínima de 1.500 horas para a formação técnica. Basta agora que o curso atenda às exigências do Ministério da Educação.

No total, o processo seletivo preencherá 2.377 vagas temporárias, sendo 67 imediatas e 2.310 para formação de cadastro reserva (CR). Os salários variam de R$ 3.859,98 a R$ 15.987,74.

A seleção disponibiliza oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Há chances para:

Analista administrativo (1 posto + 90 CR),analista de desenvolvimento de sistemas (1 + 30 CR), analista de negócios (1 + 30 CR), analista de relações institucionais (30 CR), analista de sistemas (3 + 90 CR), arquiteto (3 + 60 CR), assistente administrativo (30 CR), contador (2 + 60), engenheiro civil (3 + 90 CR), engenheiro de automação e controle (30 CR), engenheiro de energia (1 + 30 CR), engenheiro de materiais (30 CR), engenheiro de produção (7 + 180 CR), engenheiro de telecomunicações (1 + 30 CR), engenheiro eletricista (5 + 150 CR), engenheiro eletricista/eletrônico/eletrônico/automação e controle (1 + 30 CR), engenheiro eletrônico (30 CR), engenheiro mecânico (11 + 360 CR), engenheiro naval (2 + 60 CR), engenheiro nuclear (2 + 60 CR), engenheiro para atuar em instrumentação e controle (1 + 30 CR), engenheiro para atuar em proteção e combate a incêndio (1 + 30 CR), engenheiro para atuar na área de gestão da qualidade (1 + 30 CR), engenheiro químico (3 + 90 CR), proteção radiológica (1 + 30 CR), físico (3 + 120 CR), pesquisador em história (30 CR), projetista civil (2 + 60 CR), projetista de eletricidade (2 + 60 CR), projetista de instrumentação e controle (1 + 30 CR), projetista mecânico (5 + 120 CR), químico (1 + 30 CR), técnico em eletrônica (30 CR), técnico em mecânica (30 CR), técnico em química (30 CR), tecnólogo em projetos mecânicos (1 + 30 CR) e web designer (1 + 30 CR).

De acordo com o edital, os contratados poderão atuar na sede da empresa, localizada na capital paulista, ou em outras localidades do território nacional onde a estatal possua profissionais alocados.

O vínculo empregatício será válido por seis meses, com possibilidade de prorrogação uma vez, até o limite máximo de dois anos. O contrato seguirá as regras da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Como se inscrever

As inscrições para assistente administrativo no concurso Amazul vão até 10 de maio, mediante a realização de cadastro no site www.idecan.org.br. O valor da taxa é de R$ 70.

O processo seletivo é organizado pelo Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional). Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por meio do telefone (61) 3248-7021.

Concurso Amazul: provas

A prova objetiva do concurso Amazul (Amazônia Azul Tecnologias de Defesa), que ocorreria em 19 de abril, foi adiada por período indeterminado em razão da pandemia de coronavírus.

Na análise de títulos, válida pela segunda fase do certame, os candidatos deverão apresentar documentos comprobatórios relativos à formação acadêmica e experiência profissional.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa.

Sobre a Amazul

Fundada em 2013, a estatal tem como objetivo, de acordo com o governo federal, "promover, desenvolver, transferir e manter atividades sensíveis às atividades do Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e do Programa Nuclear Brasileiro (PNB)".