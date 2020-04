Edital oferece 440 vagas para Escola de Cadetes do Exército; confira

Os aprovados serão matriculados no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico | Foto: divulgação

Com o objetivo de preencher 440 vagas na Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx), as inscrições para o concurso do Exército começam no dia 5 de maio. O edital foi publicado na última quarta-feira (29).

A seleção conta com 400 chances para homens e 40 para mulheres. Os candidatos devem possuir ensino médio e idade entre 17 e 22 anos (em 31 de dezembro de 2021).

Os aprovados serão matriculados no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, com duração de cinco anos, em regime de internato.

Os interessados poderão se inscrever até 3 de junho, mediante a realização de cadastro no site http://www.espcex.eb.mil.br/ . A taxa de participação custa R$ 90.

Concurso Exército: como serão as provas

A primeira fase envolverá provas escritas de português, física, química, matemática, geografia, história e inglês, além de uma redação, com aplicação em 26 e 27 de setembro.

As demais etapas incluem inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica, agendadas para ocorrer a partir de 22 de janeiro.

*Com informações da JC Concursos