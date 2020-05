Marinha do Brasil oferta 40 vagas para músicos em concurso

Encerra-se nesta quarta-feira (29), o período de inscrições do concurso Marinha com 40 vagas para admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais .

As chances são destinadas a candidatos de ambos os sexos com ensino médio, idade entre 18 e 24 anos (em janeiro de 2021) e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes naipes: clarinete em sib (12), euphonium em dó/bombardino (1), flauta em dó (1), harpa (1), percussão - bateria completa (10), requinta (1), saxofone alto em mib (1), saxofone tenor em sib (1), trompete em sib (4), trompa em fá (1), trombone teno em dó (4), tuba em sib/mib (2) e violoncelo (1).

As inscrições são recebidas somente pela internet, mediante o preenchimento de formulário disponível no endereço www.marinha.mil.br/cgcfn . A taxa de participação custa R$ 74.

Situação após a incorporação

Os aprovados em todas as fases do concurso Marinha serão matriculados como praça especial. Realizado no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, na cidade do Rio de Janeiro, o curso tem duração média de 18 semanas.

Durante o período de estudos, os alunos recebem uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de auxílio financeiro de aproximadamente R$ 1.200.

*Com informações da JC Concursos

Veja vídeo sobre trabalho produzido pela WEB TV EM TEMPO:

| Autor: