Susam convoca novos profissionais de saúde aprovados em seleção no AM

Hospital de Campanha da Prefeitura de manaus | Foto: Divulgação

MANAUS - A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) está convocando 39 profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de técnicos de enfermagem (generalista) para atuarem em unidades de saúde da capital do estado.

O segundo edital de chamada está disponível no site da Susam (saude.am.gov.br) e será divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE). O edital do PSS nº 001/2020 ofertou 704 vagas.

Na primeira chamada, 656 profissionais foram aprovados dentro do número de vagas. Os profissionais chamados nesta edição vão substituir os convocados da primeira chamada que não se apresentaram para assumir as vagas.

Os aprovados devem enviar a documentação exigida no edital para o e-mail [email protected], até as 23h59 deste sábado (09/05). Mais informações sobre o PSS nº 001/2020 podem ser obtidas no site da Susam.

Os profissionais selecionados irão atuar, pelo prazo de 90 dias, nos estabelecimentos de saúde da capital do Amazonas definidos como referência para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

Envio de documentação – Os candidatos deverão encaminhar a documentação relacionada abaixo de forma completa e legível para o e-mail [email protected], até este sábado (09/05), às 23h59.

a) Carteira de Identidade ou documento único de equivalente valor legal

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF)

c) Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral

d) Comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo masculino

e) Inscrição no PIS/Pasep

f) Certidão de casamento (se houver)

g) Comprovante de residência atualizado (água ou telefone)

h) Comprovante de conta corrente bancária (somente Bradesco)

i) Comprovante de Escolaridade

j) Comprovante de registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren), com informação da transferência, se o registro for de outra Unidade Federativa do Brasil

k) Comprovante de quitação do Conselho de Classe

O candidato convocado que não encaminhar a documentação de forma completa, legível e dentro do prazo estabelecido será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva do Processo Seletivo.





