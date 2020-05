Concurso Senado: publicado edital de licitação para escolha da banca

Preparativos para a seleção do concurso do Senado Federal foram retomados e nesta segunda-feira (18) | Foto: Em Tempo

BRASILIA (DF) - Os preparativos para a seleção do concurso do Senado Federal foram retomados e nesta segunda-feira, 18 de maio, foi publicado, em diário oficial, o aviso de chamamento público para que as empresas interessadas em organizar a seleção apresentem suas propostas, o que deve ser feito dentro de um prazo de 8 dias úteis.

Desta forma, ainda é possível que a liberação siga a programação inicial de início do certame ainda no primeiro semestre. Novas informações devem ser confirmadas em breve.

Vagas e salários

Ao todo serão oferecidas 40 vagas efetivas, sendo 24 para cargos com exigência de ensino médio e 16 de nível superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 18.591,18 a R$ 32.020,77. Além disso, a seleção também será destinada a formar cadastro reserva de pessoal.

Ensino médio

Para quem possui ensino médio, o concurso contará com 24 vagas para o cargo de técnico legislativo nível II, com inicial de R$ 18.581,18, considerando salário de R$ 4.257,57, gratificação de atividade legislativa de R$ 9.366,62, gratificação de representação de R$ 2.412,45 e gratificação de desempenho de R$ 2.554,54

Superior

Para analista legislativo, de nível superior, serão 12 postos, sendo 2 para a área de administração, 1 para arquivologia, 1 para assistente social, 1 para contabilidade, uma para enfermagem, 1 para informática legislativa, 2 para processo legislativo, 1 para registro e redação parlamentar, 1 para engenharia do trabalho e 1 para engenharia eletrônica e telecomunicações. Para estas carreiras, o inicial é de R$ 24.782,47, incluindo salário básico de R$ 6.550,09, gratificação de atividade legislativa de R$ 10.339,10, gratificação de representação de R$ 3.963,33 e gratificação de desempenho de R$ 3.930,05

Por fim, ainda para quem possui nível superior, o concurso contará com 4 vagas para advogados. O inicial é de R$ 32.020,77, incluindo salário de R$ 7.627,60, gratificação de atividade legislativa de R$ 14.302,42, gratificação de representação de R$ 5.514,19 e gratificação de desempenho de R$ 4.576,56

Provas em todas as capitais

Um ponto importante, confirmado recentemente pelo presidente da comissão, é que a aplicação das provas ocorrerá em todas as capitais. "A exemplo dos certames de 2008 e 2011, a possibilidade maior é de que a prova, ou pelo menos a primeira fase objetiva, seja disponibilizada em todas as capitais brasileiras", disse.

Concurso Senado Federal - Saiba os benefícios oferecidos



O concurso Senado Federal contará, além dos salários, com benefícios aos servidores, incluindo auxílio-alimentação no valor de R$ 924,16 e auxílio transporte, com desconto de 6% na folha de pagamento. Além disso, servidores ativos, inativos, pensionista e seus dependentes contam com assistência de saúde, por meio de sistema integrado de saúde.