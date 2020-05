Agência Nacional de Águas pede autorização para realizar concurso

O último pedido, encaminhado pelo órgão em 2019, foi para o preenchimento de 93 vagas efetivas | Foto: Reprodução

O concurso ANA (Agência Nacional de Águas), órgão com sede no Distrito Federal (DF), segue em pauta. O órgão confirma que segue em fase de análise a possibilidade de um enviar um novo pedido de autorização para preenchimento de vagas ao Ministério da Economia. Vale ressaltar que os órgãos devem encaminhar suas solicitações até o próximo dia 31 de maio, para que as contratações possam ser consideradas no orçamento 2021. Novas informações devem ser confirmadas em breve.

O último pedido, encaminhado pelo órgão em 2019, foi para o preenchimento de 93 vagas efetivas, com oportunidades para três cargos de níveis médio e superior: especialista em recursos hidrícos, analista administrativo e técnico administrativo.

Os postos de especialista e analista do concurso ANA exigem formação superior, enquanto o técnico destina-se a profissionais com ensino médio.

Atualmente, as remunerações iniciais oferecidas pelo ANA correspondem a R$ 7.474,67 para técnico, R$ 14.265,57 ao analista e R$ 15.516,12 para especialista.

Concurso ANA: último edital

Foi em 2009 que ocorreu o último concurso ANA, que apresentou 152 vagas distribuídas nos empregos de analista administrativo, especialista em recursos hídricos e especialista em geoprocessamento.

A Esaf ficou com a responsabilidade de organizar o certame e o processo seletivo foi composto pelas seguintes etapas: duas provas objetivas,uma avaliação discursiva,análise de títulos e experiência profissional e curso de formação.

As questões dos testes versaram sobre língua portuguesa, inglês, raciocínio lógico, ética na administração pública, recursos hídricos/legislação aplicada, direito constitucional e administrativo e conhecimentos específicos.

Prova anterior ANA

Para auxiliar nos estudos, o JC Concursos liberou as provas anteriores por cargo, para nível médio e superior, além do gabarito para consulta. É importante avaliar a organizadora responsável, se ainda está habilitada para realizar o novo concurso ANA, direcionando a preparação para o estilo da banca.

*Com informações de JC Concursos