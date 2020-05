Concurso Ministério da Saúde: inscrições vão até domingo

As remunerações iniciais variam de R$ 1.700 a R$ 11.000, com jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais. | Foto: Divulgação

Encerra-se neste domingo (24) o período de inscrições do novo concurso Ministério da Saúde para preenchimento de 4.117 vagas vagas em diversos cargos, todos para o Rio de Janeiro. São 1.380 postos para quem possui ensino médio e 2.737 para quem possui formação de nível superior. As remunerações iniciais variam de R$ 1.700 a R$ 11.000, com jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais.

Ensino Médio

Há oportunidades de ensino médio para os cargos de técnico de enfermagem (865 vagas, com inicial de R$ 2.000, com jornada de 40 horas semanais) e atividade de suporte em gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico (515, R$ 1.700, 40 horas)

Ensino Superior

Para nível superior, as opções são para médico (1.137, R$ 11.000, para 24 horas semanais), enfermagem (996, R$ 3.500, 40 horas) e atividades de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico (604, R$ 3.000, 40 horas).

As oportunidades serão para nove unidades hospitalares: Hospital Federal de Andaraí (HFA), Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Hospital Federal de Lagoas (HFL), Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), Hospital Federal de Ipanema (HFI), Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), Instituto Nacional de Cardiologia (INC), Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)

As contratações serão para atuar na área de assistência e apoio à assistência à saúde, com duração de contratos por seis meses, podendo ser prorrogados por até dois anos.

Gratuitas, as inscrições do concurso Ministério da Saúde para vagas temporárias no Rio de Janeiro devem ser efetuadas pelo endereço http://www.nerj.rj.saude.gov.br/digad/UsuarioProfissional/UsuarioLogin.aspx.



A seleção dos interessados será feita por meio de análise curricular e a convocação dos aprovados será feita por meio de mensagem eletrônica, no endereço indicado pelos interessados. O início dos trabalhos está previsto para ocorrer ainda em maio.