Concurso Depen: inscrições para 309 vagas terminam amanhã

BRASILIA - Encerra-se às 18h da próxima sexta-feira (5) o período de inscrições para o concurso Depen (Departamento Penitenciário Nacional) destinado a preencher 309 vagas. Do total de postos, 294 são para o cargo de agente de execução penal, que pede apenas ensino médio e carteira de habilitação a partir da categoria "B"; e 15 para especialista federal em assistência à execução penal, de nível superior, em diversas áreas de formação.

As taxas custam R$ 120 para o cargo de agente e R$ 130 para especialista. O pagamento poderá ser feito até o dia 30 de junho.



Para os agentes, a remuneração é de R$ 6.030, 23, incluindo gratificação de desempenho e auxílio-alimentação de R$ 458. Para os especialistas, inicial de R$ 5.865,70.

Cargos

No caso de especialista, as oportunidades são para as áreas de enfermagem (9), médico clínico (1), médico psiquiatra (1), odontologia (1), psicologia (1), serviço social (1) e terapia ocupacional (1).

Cidades

A lotação dos aprovados será na sede do Depen em Brasília e nos cinco presídios federais do órgão, nas cidades de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho (RO).

Inscrições

As inscrições do concurso Depen são recebidas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, o Cebraspe, pelo endereço http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20.

Provas - Quando - Como

A seleção do cocurso Depen contará com provas objetivas, provas dissertativas, exame de aptidão física, avaliação de saúde, avaliação psicológica e investigação social



As provas objetivas e dissertativa estão marcadas para ocorrer em 6 de setembro, com duração de 4h30, no período da manhã para os especialistas e à tarde par os agentes.

Para os dois cargos, a parte objetiva contará com 120 questões. Para os agentes serão 30 de conhecimentos básicos, 50 de conhecimentos específicos e 40 de conhecimentos complementares, além de dissertação de até 30 linhas

Para os especialistas serão 40 de conhecimentos básicos, 50 de conhecimentos específicos e 40 de conhecimentos complementares, além de dissertação de até 30 linhas.