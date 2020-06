Concurso Ibama: publicado edital para 1481 vagas

Os contratos terão a validade de até seis meses, podendo ser prorrogados pelo prazo necessário | Foto: Divulgação

BRASÍLIA - O Diário oficial da União divulgou nesta terça-feira (16), a minuta do edital do novo concurso Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), destinado ao preenchimento de 1.481 vagas temporárias para reforçar o atendimento a emergências ambientais.

O documento, na íntegra, deve ser divulgado ainda no decorrer do dia, incluindo prazo de inscrições, critérios de seleção e remuneração dos respectivos cargos.

De qualquer forma, já está certo que o processo seletivo contará com 1.160 postos para brigadistas, 281 oportunidades para cargos de chefia de esquadrão e brigada e 40 vagas para supervisores de brigada.

As oportunidades serão para os seguintes municípios:

Sena Madureira e Basiléia (AC), Apuí e Humaitá (AM), Oiapoque e Tartarugalzinho (AP), Serra do Ramalho, Porto Seguro, Barreiras e Itaetê (BA), Quixeramobim (CE), Brasília (DF), Cavalcante, Alto Paraíso, Minaçu, Teresina de Goiás (GO), Amarante do Maranhão, Fernando Falcão, Montes Altos, Bom Jardim e Grajaú (MA), São João das Missões (MG), Porto Murtinho, Aquidauna e Corumbá (MS), Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e Conquista D Oeste, Cáceres, Paranatinta, Feliz Natal, São Felix do Araguaia, Brasnorte, Costriguaçu,Canarana e Serra Nova Dourada (MT), Moju, São Geraldo do Araguaia, Pau D Arco, Altamira, Monte Alegre, Novo Progresso, Oriximiná e Itaituba (PA), Petrolina e Serra Talhada (PE), Floriano, Alvorada do Gurguéia, Curimatá e Uruçuí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho, Machadinho D Oeste e Nova Mamoré (RO), Uiramutã, Normandia, Boa Vista, Cantá, Amajari, Alto Alegre e Pararaima (RR) e Pium, Formoso do Araguaia, Tocantinópolis, Tocantínia, Pium, Lagoa da Confusão, Itacajá e Palmas (TO)

Assim que iniciadas, as inscrições poderão ser feitas no site do Ibama, que é www.ibama.gov.br

Os contratos terão a validade de até seis meses, podendo ser prorrogados pelo prazo necessário até que a situação de emergência ambiental esteja superada, não excedendo dois anos.

Concurso IBAMA: Saiba mais sobre os modelos de contratações temporárias

No concurso Ibama, os trabalhadores temporários serão contratados por meio de um processo seletivo simplificado, sem concurso público, apenas por meio de edital de chamamento. No entanto, o processo seletivo é dispensado nas seguintes situações: calamidade pública, emergência em saúde pública, emergência e crime ambiental, emergência humanitária e situações de iminente risco à sociedade.

Os temporários só poderão ser novamente admitidos 24 meses depois do fim do contrato, exceto quando a contratação decorrer de processo seletivo simplificado de provas ou de títulos, como nas universidades federais e nos institutos de pesquisa. Pessoas com mais de 75 anos e aposentados por incapacidade permanente não poderão ser contratadas.

